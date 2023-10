Etihad Airways met andere types naar Schiphol

Etihad Airways zet de komende tijd een Boeing 787-10 en 777-300 in op de route tussen Abu Dhabi en Schiphol.

Momenteel vliegt de luchtvaartmaatschappij iedere dag één keer op en neer. De EY77 vertrekt 10:00 uur lokale tijd vanuit de stad in de Verenigde Arabische Emiraten om na iets meer dan zes uur te arriveren op Nederlandse bodem. De terugvlucht, de EY78, vangt 21:40 uur aan en landt vroeg in de ochtend weer in Abu Dhabi. Voorheen vloog Etihad Airways vrijwel iedere dag met een 787-9 tussen beide bestemmingen. Soms werd met de 787-10 gevlogen. Volgens Aviation24.be wordt dat toestel de komende tijd frequenter ingezet. Datzelfde geldt voor de 777-300. Daarmee voert Etihad Airways een capaciteitsverhoging door. Momenteel kan de luchtvaartmaatschappij 271 passagiers met haar 787-9 vervoeren. De 787-10 biedt plaats aan 304 reizigers, terwijl in de 777-300 328 mee kunnen.

Uitbreiding in Europa

Behalve de uitbreiding van de capaciteit naar Amsterdam voert Etihad Airways eveneens het aantal vluchten naar Brussels Airport op. Op dit moment vliegt de maatschappij vijf keer per week tussen Abu Dhabi en de hoofdstad van België, maar vanaf december vindt deze vlucht iedere dag plaats. Daarmee wordt in dezelfde mate gevlogen als voor de coronacrisis het geval was. Daarnaast wordt vaker naar Frankfurt, Rome, Madrid en Milaan gevlogen. Tevens wordt Kopenhagen aan het netwerk toegevoegd en worden vluchten naar Düsseldorf hervat. Die laatste krijgt daarmee een grote luchtvaartmaatschappij terug nadat zij eerder te horen kreeg dat Delta Air Lines per 26 oktober wegens een gebrek aan potentie haar operaties naar de Duitse luchthaven opschort.