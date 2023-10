Lufthansa A380 maakt zich klaar

Lufthansa haalde afgelopen donderdag haar vijfde Airbus A380 terug naar Frankfurt. Het toestel ondergaat nog uitgebreid onderhoud.

De machine, registratie D-AIMC, steeg rond de klok van 13:15 uur op vanaf Tarbes, een grote opslagplaats in het zuiden van Frankrijk. Daar stond de A380 sinds januari 2021 geparkeerd. Naar aanleiding van de coronacrisis verplaatste Lufthansa de Superjumbo naar de Franse stad. De D-AIMC landde na een vlucht van iets minder dan twee uur op de luchthaven van Frankfurt. Daar wordt het vliegtuig volgens de aeroTELEGRAPH klaargemaakt voor een vlucht naar Manilla (Filipijnen) waar Lufthansa Technik onderhoud uitvoert. Verwacht wordt dat de A380 in 2024 weer operaties voor Lufthansa uitvoert.

De D-AIMC keerde als vijfde Lufthansa A380 terug naar Frankfurt © Flightradar24.com

Meer A380’s teruggehaald

Lufthansa haalde reeds vier toestellen terug. Afgelopen december kon de D-AIMK als eerste uit het Spaanse Teruel vertrekken. Later volgde de D-AIMM en D-AIML die inmiddels allebei weer operationeel zijn. De D-AIMN vloog halverwege juni dit jaar vanuit Teruel naar Frankfurt om vervolgens iets meer dan een maand later door te vliegen naar Manila. Daar ondergaat de A380 vandaag de dag nog steeds onderhoudswerkzaamheden. Naar verluidt keert de machine deze maand terug naar Duitsland. In 2024 en 2025 worden de D-AIMA en D-AIMB eveneens operationeel gemaakt.

Verkoop aan Airbus

Daarnaast staan nog zes toestellen geparkeerd, verdeeld over Tarbes en Teruel. Die verkoopt Lufthansa aan Airbus. Het zou om ruim driehonderd miljoen euro gaan. De D-AIMI staat gepositioneerd op Tarbes, terwijl de D-AIMD, D-AIME, D-AIMF, D-AIMG en D-AIMJ zijn neergestreken in Teruel. De verwachting is dat deze toestellen dit jaar de Lufthansa-vloot verlaten. Ze maken plaats voor Boeing 787’s en Airbus A350’s.