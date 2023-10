Vraagtekens bij reactie KLM: ‘Het is wel erg stil’

Schiphol moet de komende jaren krimpen. KLM lijkt zich bij dat besluit neer te leggen wat de wenkbrauwen van velen doet fronsen.

Vanaf april volgend jaar wordt het aantal vliegbewegingen gereduceerd van jaarlijks 500.000 naar 460.000. Als gevolg daarvan levert KLM, hofleverancier op Schiphol, 6.000 slots in. De luchtvaartmaatschappij lijkt zich erbij neer te leggen en een rechtszaak lijkt er niet aan te komen. ‘De impact van het verlies van 6.000 slots is enorm. Wat opvallend is, is dat JetBlue feller reageert dan Air France KLM. Het is wel erg stil. Onze leden vragen om zichtbaarheid van Marjan Rintel en topman Ben Smith van Air France KLM. Het blauwe leger wil gewoon een directie die zich strijdbaar opstelt’, zegt Reinier Castelein, voorman van vakbond De Unie, bij De Telegraaf.

Verschillende reacties

Daarmee doelt hij op de manier waarop KLM zich opstelt. Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook KLM, spanden vorig jaar een rechtszaak aan naar aanleiding van het besluit van het kabinet om het aantal vluchten te verminderen naar 440.000 per jaar. En met succes. De krimp leek even van tafel totdat een hoger beroep van de Nederlandse overheid volgde. Daarna scheidden de wegen van KLM en andere maatschappijen zich. Volgens het KLM-personeel is de luchtvaartmaatschappij in deze discussie ‘onzichtbaar’. Als gevolg van de slotreductie krimpt het verdienmodel naar verwachting met tien procent in. Een ingewijde laat zelfs weten dat verzocht is het kabinet en Schiphol niet aan te vallen. Die laatste pleitte sowieso al voor een krimp. Daarentegen stelt nieuwkomer JetBlue zich wel strijdbaar op tegenover de Nederlandse overheid. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij laat weten dat de verdeling van de slots niet eerlijk is. Volgens JetBlue schendt Nederland hierdoor het Open Skies-verdrag.