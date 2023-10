KLM en Transavia annuleren vluchten naar Israël

Door de oorlog tussen Israël en Hamas is het Israëlische luchtruim zeer onveilig. Om deze reden hebben al veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Transavia, besloten voorlopig vluchten naar Tel Aviv te annuleren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde al eerder dat het reisadvies voor Israël was aangepast naar oranje, wat inhoudt dat het niet veilig is om naar het land te reizen. Hierop besloten enkele maatschappijen vluchten naar de hoofdstad Tel Aviv te annuleren. EasyJet, Transavia en KLM annuleren ook maandag nog alle vluchten naar Israël, aldus vluchtgegevens. Zowel El Al als Arkia Airlines voeren nog wel vluchten uit tussen Schiphol en Tel Aviv.

Behalve KLM, Transavia en easyJet zijn er nog veel meer maatschappijen die voorlopig hun vluchten naar Israël staken. Zondag gaven United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Air France en Finnair ook aan dat ze vluchten naar het land opschorten. Verder werden er door Hainan Airlines, Cathay Pacific en Korean Air ook vluchten geannuleerd. Vrijwel alle maatschappijen waarschuwen voor onregelmatige vluchten en vliegtijden in de toekomst.

Afweersysteem

Zowel El Al als Arkia Airlines kunnen hun passagiers meer veiligheid garanderen doordat hun vliegtuigen over een ongebruikelijke upgrade beschikken. Normaal wordt een dergelijk systeem alleen op militaire vliegtuigen en helikopters toegepast. Het gaat hierbij om een antiraketsysteem dat is uitgerust met flares. Onder de romp, net achter de vleugels en het onderstel, zit de ‘pod’ van het afweersysteem © Tim Volmer

Zodra een speciale radar aan boord een raket detecteert, worden er flares afgeschoten. De fakkels moeten de raket verwarren en misleiden, waardoor het vliegtuig niet wordt geraakt. De behoefte voor een antiraketsysteem ontstond nadat een Boeing 757 van Arkia in 2002 bijna werd neergeschoten door terroristen. Ook werd Israël de afgelopen jaren steeds vaker aangevallen door Hamas, wat voor onveilige situaties in het luchtruim zorgde. De eerste afweersystemen zijn in 2004 in gebruik genomen.