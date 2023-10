Kritiek op Jetstar na letsel passagier

Een mannelijke reiziger viel vorige maand tijdens het verlaten van een Jetstar-vliegtuig van de trap en raakte daarbij gewond.

De man was samen met zijn vrouw vanuit Canberra vertrokken voor een binnenlandse vlucht naar Brisbane. Na de landing werden trappen naar het vliegtuig gereden. Toen het stel uitstapte, viel de man van de voorlaatste trede op de grond. ‘Hij rolde letterlijk over het asfalt en er ontstond paniek’, vertelt de vrouw bij ABC Brisbane. Met de ambulance werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij vier ribben had gebroken en dat zij haar pols had verstuikt. Uiteindelijk zou Jetstar contact opnemen met het stel, maar dat gebeurde pas nadat ABC Brisbane het incident aanhaalde.

Vier dagen lag de man in het ziekenhuis. ‘Het gaat om de gezondheids- en veiligheidskwesties die met Jetstar moeten worden besproken. We hadden op een of andere manier contact met ze moeten hebben. Het had veel erger kunnen zijn’, aldus de vrouw. Jetstar reageerde door de man een ‘spoedig herstel’ te wensen en zei dat zij contact zoekt met de mannelijke reiziger. ‘We erkennen dat we rechtstreeks contact hadden moeten opnemen met Guy (naam die uit privacyoverwegingen voor de man gebruikt wordt, red.) en bieden onze oprechte excuses aan’, zegt de luchtvaartmaatschappij.

Kritiek op houding

Behalve de kritiek op Jetstar wordt een algemeen beeld aangehaald. Carla Melbourne van advocatenkantoor Shine Lawyers constateert dat maatschappijen vaak na zo’n voorval niet meer in contact komen met gedupeerden. Zij adviseert dan ook gelijk actie te ondernemen wanneer zoiets zich voordoet. ‘Ze zouden die rechten vrij snel moeten onderzoeken, omdat er een aantal zeer strikte termijnen van toepassing zijn’, benadrukt Melbourne. In het Verdrag van Montreal is opgenomen dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor verwondingen aan boord.