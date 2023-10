Nederlandse zakenjet betrokken bij incident in VS

Een Nederlandse zakenjet, een Dassault Falcon 7X, was vorige week betrokken bij een incident op de internationale luchthaven van Las Vegas. Tijdens het taxiën ontstond een zeer gevaarlijke situatie.

De Falcon 7X, registratie PH-UNC, wordt geëxploiteerd door chartermaatschappij JetNetherlands, een tak van de ASL Group. Het toestel zou van Harry Reid International Airport in Las Vegas naar Van Nuys Airport in Los Angeles vliegen. Tijdens het taxiën gingen de vliegers de mist in toen ze een baan wilden oversteken. Het incident kan worden bestempeld als een runway incursion.

De luchtverkeersleiding op de luchthaven gaf de flightcrew van de PH-UNC de opdracht te wachten voor baan 19R. Op dat moment naderde een Cessna 182, registratie N7577N, de baan om te landen. Ondanks het bevel van de verkeersleiding stopte de Falcon pas na de holdingpoint en blokkeerde de landingsbaan. De Cessna maakte op het laatste moment een doorstart en de verkeersleiding wees de Falcon-piloten op hun fout. Of er naderhand een sanctie is opgelegd aan de vliegers is onbekend.

Eerdere incidenten

Het incident in Las Vegas is het zoveelste voorval in een reeks van bijna-botsingen in de Verenigde Staten. Begin dit jaar vonden er in twee maanden tijd vier incidenten plaats waarbij sprake was van een runway incursion. In januari deden zich twee soortgelijke incidenten voor op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken. In maart steeg een Learjet zonder toestemming op, waarbij die het pad van een landende jetBlue-Embraer kruiste. In augustus landde een zakenjet bijna bovenop een 737.