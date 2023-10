Passagiers ‘wakker geschud’ in CRJ-200

Een American Eagle CRJ-200, geëxploiteerd door Air Wisconsin, liep schade op aan de neus toen het toestel in botsing kwam met een shuttlebus.

De machine, registratie N457AW, landde afgelopen vrijdagmiddag lokale tijd op Chicago O’Hare International Airport na een vlucht vanuit Traverse City, een plaats in de staat Michigan. Vervolgens maakte de CRJ-200 zich ’s avonds klaar voor de volgende trip naar Dayton International Airport, een vliegveld op ongeveer 500 kilometer verwijderd van Chicago O’Hare. Rond de klok van 19:00 uur taxiede de machine naar de startbaan. Two people injured after an employee shuttle bus collides with an American Eagle CRJ-200 at Chicago O'Hare International Airport. pic.twitter.com/NlwP3Knqf0— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 7, 2023

Schade aan neus

Door een vooralsnog onbekende reden kwam de CRJ-200 in botsing met een shuttlebus. ‘Het vliegtuig bewoog zo ongeveer van links naar rechts. Iedereen keek om zich heen en probeerde te begrijpen wat er in hemelsnaam was gebeurd. De impact op het vliegtuig was schokkend, iedereen werd flink wakker geschud’, schetste Kevis Mitchell, een van de inzittenden, het incident bij ABC7 Chicago. Op afbeeldingen is te zien dat de neus van het toestel fors is beschadigd. Brandweer en ambulance haastten zich erheen. Door de botsing raakten twee mensen in de shuttlebus lichtgewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zeven anderen zijn ter plaatse behandeld. De reizigers die in het vliegtuig zaten, bleven ongedeerd.

Ander toestel

De vlucht is geannuleerd. ‘Het vliegtuig is buiten dienst gesteld en de reizigers zijn aan boord van een vervangend vliegtuig gestapt om nog diezelfde avond door te vliegen naar Dayton’, aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring. Volgens gegevens van Flightradar24 staat de CRJ-200 nog aan de grond in Chicago. Hoelang het duurt voordat het toestel haar rentree maakt, is niet bekend.