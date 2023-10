Volle El Al-vlucht van Schiphol naar Tel Aviv

Vrijwel alle Europese luchtvaartmaatschappijen staken hun vluchten naar Israël. El Al blijft daarentegen wel gewoon vliegen.

Behalve Air Europa, British Airways, Ryanair, Smartwings, Tus Air en Virgin Atlantic vliegt er maandag geen enkele Europese luchtvaartmaatschappij naar Israël wegens de onveilige situatie in het land. Door de oorlog tussen Israël en Hamas wordt het luchtruim vaak verstoord door rondvliegende raketten.

Israëlische airlines blijven wel vliegen. Volgens Jonet.nl zat de eerste van twee El Al-vluchten die maandag van Schiphol vertrok helemaal vol. Waarschijnlijk zaten er vooral familieleden en opgeroepen reservisten aan boord. Door de geannuleerde vluchten zijn er in meerdere landen duizenden reservisten gestrand. Door middel van WhatsAppgroepen proberen zij chartervluchten te organiseren. In diverse groepen is geklaagd over de hoge ticketprijzen van El Al, zo zouden de tarieven soms oplopen tot wel 1800 euro.

Aanval

De meeste vliegtuigen van El Al beschikken over speciale afweersystemen, waardoor raketten de toestellen niet zouden kunnen neerschieten. Ondanks de antiraketsystemen is de situatie voor en na de vlucht op de luchthaven van Tel Aviv niet veiliger. De Izzeddin al-Qassam Brigade van Hamas viel vannacht het vliegveld aan met minstens honderd raketten. Het is niet bekend of de aanval voor schade heeft gezorgd op de luchthaven.