Zakenjet geveild voor ‘absurde’ prijs na inbeslagname

De veiling duurde slechts twintig seconden, daarna had de zakenjet, een tien jaar oude Dassault Falcon 7X, een nieuwe eigenaar. En dat voor een ‘belachelijke prijs’, aldus de schuldeisers.

De Falcon 7X, registratie TN-ELS, behoorde tot de Republiek Congo, waar die dienst deed als regeringsvliegtuig. De machine staat al sinds 8 juni 2020 op de luchthaven van Bordeaux, waar op verzoek van zakenman Mohsen Hojeij inbeslagname plaatsvond. Hij stelde dat het land hem een ​​miljard euro schuldig was aan bouwwerkzaamheden in de jaren tachtig. Toen de zakenjet in 2020 zich in Bordeaux bevond voor onderhoud, legde de Franse regering het toestel aan de ketting. TN-ELS © Clément Wld

De anonieme bieder kon de Falcon voor ‘slechts’ 7,1 miljoen euro overnemen, terwijl het vliegtuig op de markt minstens twintig miljoen euro waard is. Nieuw kost een Falcon 7X ongeveer zestig miljoen euro. Dat de zakenjet voor zo’n lage prijs is geveild is te danken aan de Republiek Congo en al hun ‘juridische problemen en belemmeringen’. Congolese schuldeisers uitten hun afschuw over het veilingbedrag: ‘Dit is een belachelijke prijs, echt absurd’, aldus een van hen.

Uitschrijven

Het Afrikaanse land deed er alles aan te voorkomen dat iemand de machine kocht. Zo wil de Congolese burgerluchtvaartautoriteit Anac het vliegtuig ‘nooit’ uit het register halen, wat in strijd is met internationale regels. Toch kunnen de nieuwe eigenaren volgens de veilingmeester de zakenjet met een omweg uitschrijven.

Airbus A320

In het verleden werd er ook al eens een toestel in beslag genomen omdat de Congolese overheid nog tien miljoen euro moest betalen aan drie Amerikaanse schuldeisers. De Airbus A320 in kwestie was destijds gekocht van Alitalia door La Société Congo Airways en stond in Dublin waar die werd omgebouwd.