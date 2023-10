Airbus-leveringen komen op stoom in 2023

Vliegtuigfabrikant Airbus nadert met 55 leveringen in september de indrukwekkende grens van 500 leveringen sinds het begin van het jaar. Van verschillende modellen werden grote aantallen overgedragen aan kopers.

De Europese vliegtuigbouwer ontving in september slechts twee bestellingen: Latam kocht 13 Airbus A321neo’s en Turkish Airlines tien A350’s. Sinds het begin van het jaar heeft het bedrijf echter bestellingen voor maar liefst 1280 vliegtuigen ontvangen. Daarbij kwamen 39 annuleringen, waardoor Airbus momenteel op een totaal van 1241 netto-bestellingen staat.

Airbus kon in september 55 vliegtuigen leveren aan 34 klanten. Sinds het begin van het jaar zijn er nu 488 leveringen aan 78 klanten geweest. De bijna 500 leveringen zijn als volgt verdeeld over de modellen: 41 A220-300’s, zes A319neo’s, 163 A320neo’s, 222 A321neo’s, twee A330-200’s, 18 A330-900’s, 27 A350-900’s en negen A350-1000’s. Aan het einde van het jaar zouden 720 toestellen geleverd moeten zijn. Dit wordt een uitdaging in de krappe tijd die nog rest.

De levering van toestellen lijkt dit jaar wel beter te verlopen dan vorig jaar. In 2022 zou Airbus ongeveer 700 vliegtuigen afleveren, zo herhaalde de bedrijfstop meermaals gedurende het jaar. Dat productiedoel raakte door verschillende factoren, met name de problemen in de leveringsketen van onderdelen, echter steeds verder buiten handbereik. Klanten moesten in enkele gevallen tot wel vier maanden langer op hun toestellen wachten.

Herstel en mega-orders

Sinds de coronapandemie is de luchtvaartsector flink aan het herstellen. Dit uit zich onder andere in de verschillende mega-orders die verschillende maatschappijen hebben geplaatst bij Airbus en Boeing. Vooral in India werden de chequeboekjes getrokken: zowel IndiGo als Air India plaatste een mega-order van meer dan 500 toestellen per keer. In Europa werden onder andere door Air France-KLM veel toestellen besteld. Daarbuiten plaatste onder andere in Mexico Viva Aerobus een serieuze order van 90 toestellen en bestelden de grote Chinese maatschappijen samen bijna 300 Airbus-toestellen.