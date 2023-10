Bijna-botsing tussen Ryanair en Royal Air Maroc

Een bijna-botsing zorgde afgelopen week voor stressvolle momenten in Marokko. Op de luchthaven van Marrakech rolde een vliegtuig van Royal Air Maroc ongeoorloofd naar de startbaan. Op datzelfde moment begon een vliegtuig van Ryanair met zijn vertrek. Een ramp van formaat kon worden afgewend.

Afgelopen donderdag (5 oktober) deed zich op de luchthaven van Marrakech een benarde situatie voor, zo meldt de incidentendatabase Aviation Herald. De Royal Air Maroc-vlucht AT740 van Marrakech naar Parijs Orly rolde naar de startbaan. Omstreeks 16:36 uur lokale tijd overschreed de Boeing 737-800 met registratie CN-RGH de stoplijn op de taxibaan. Dit echter zonder toestemming van de verkeerstoren. Het bijna twaalf jaar oude vliegtuig stopte pas aan de rand van de startbaan. Tegelijkertijd versnelde Ryanair-vlucht FR1350 van Marrakech naar Nîmes op de startbaan. De Boeing 737-800 zou het toestel van Royal Air Maroc op ongeveer 170 voet, enkele tientallen meters, hebben overvlogen. Er zou sprake geweest zijn van paniek in de cockpit van de Marokkanen. Ondanks het spannende moment voltooide Ryanair de vlucht naar Nîmes zonder verdere complicaties. Ook de Boeing 737-800 van Royal Air Maroc vertrok ongeveer een half uur later en landde zonder verdere problemen in Parijs.

Gevaarlijke trend?

Soortgelijke incidenten lijken steeds vaker voor te komen. Recentelijk meldde de New York Times dan ook dat er in de VS alleen al meerdere keren per week zogenaamde bijna-botsingen plaats hebben. Dit maakt de onderzoeksredactie op uit de analyse van veiligheidsrapporten en interviews met betrokkenen. Ook in Europa en de rest van de wereld doen dergelijke situaties zich voor. Op 26 juni kwamen bijvoorbeeld een landend Ryanair-vliegtuig en een toestel van Azores Airlines dat op de startbaan stond, gevaarlijk dichtbij elkaar op de luchthaven van Porto. De bemanning van Ryanair brak de landing af en voorkwam erger. Ook op Schiphol doen dergelijke situaties zich weleens voor.