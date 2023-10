Eurowings wil geld zien van klimaatactivisten

Eurowings eist een schadevergoeding van zes klimaatactivisten die betrokken waren bij de blokkade van verschillende Duitse luchthavens. De Lufthansa-dochter wil financieel gecompenseerd worden voor de vertragingen die door de acties veroorzaakt werden..

Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag eist Eurowings een schadevergoeding van 120.000 euro van zes klimaatactivisten. De activisten zouden het bedrag medio oktober moeten ophoesten. De luchthavens van Berlijn, Düsseldorf en Hamburg waren diverse keren het doelwit van activisten van ‘Letzte Generation’, die toegangswegen blokkeerden, taxibanen betraden en privévliegtuigen bekladden.

Schadevergoeding

Lufthansa-dochter Eurowings eist nu dus een schadevergoeding en dient die in ‘namens de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Groep, die zijn getroffen door de acties van activisten op de luchthavens in Berlijn, Düsseldorf en Hamburg’, zei een woordvoerder van Lufthansa in een reactie. De blokkade van de luchthaven van de hoofdstad Berlin-Brandenburg (BER) in november 2022 zou de directe aanleiding zijn voor de geëiste schadevergoeding. Naar alle waarschijnlijkheid hoopt de Lufthansa Groep op een afschrikkende werking voor andere gevallen. Activisten van de ‘Laatste Generatie’ blokkeren namelijk herhaaldelijk luchthavens in Duitsland. Midden juli slaagden klimaatactivisten erin om op de landingsbanen van de luchthavens Hamburg en Düsseldorf te komen. Ook op BER was de actie in november 2022 niet de laatste in zijn soort. In mei drongen activisten opnieuw het terrein binnen en bespoten een privévliegtuig met verf. De groep wil met deze acties aandacht vestigen op de schadelijke uitstoot van vliegreizen.

Onderzoek

Niet alleen de luchtvaartbranche is het slachtoffer van de ontwrichtende demonstraties. Het Openbaar Ministerie in Neuruppin onderzoekt verschillende acties van de ‘Letzte Generation’, waaronder aanvallen op installaties van de PCK-olieraffinaderij in Schwedt, in het noordoosten van Brandenburg. Er zijn ook onderzoeken naar acties op de luchthaven BER en in het Barberini Museum in Potsdam, waar een waardevol schilderij van Claude Monet werd besmeurd met pap. Er wordt ook onderzocht of er sprake is van het vormen van een criminele organisatie.