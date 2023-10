Hamburg Airport tijdelijk dicht wegens bommelding

Maandagmiddag was de internationale luchthaven van Hamburg kort gesloten vanwege een bommelding. De Luftwaffe zette twee Eurofighters in om een vliegtuig van Iran Air te escorteren.

De Airbus A330-200 van Iran Air was maandagochtend onderweg van Teheran, de hoofdstad van Iran, naar Hamburg. Toen het toestel de Duitse grens naderde werden de autoriteiten op de hoogte gesteld van een bommelding. Vervolgens stegen twee Luftwaffe Eurofighters op van de Quick Reaction Alert (QRA) op vliegbasis Laage. De straaljagers begeleidden het toestel vanaf de grens tot aan de landing in Hamburg.

Na de aankomst van de Iraanse Airbus lag het vliegverkeer op de luchthaven bijna twee uur stil. Voordat de activiteiten konden worden hervat werd de A330 eerst grondig doorzocht. Toen de 198 passagiers van boord waren en de bagagestukken waren gecontroleerd, konden er weer vluchten landen en vertrekken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er uiteindelijk geen explosief in het vliegtuig is gevonden.

Verstoringen

Bommeldingen zorgen vaak voor veel verstoringen voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens; de veiligheid van het personeel en de passagiers staat immers voorop. Vaak zijn de meldingen vals en blijkt de spanning en de inzet van hulpdiensten achteraf voor niets. Desondanks worden meldingen altijd serieus genomen. Begin dit jaar vonden er al zes valse bommeldingen plaats in slechts één maand tijd: één in Italië, één in Zuid-Afrika, één in Nederland en maar liefst drie in India.