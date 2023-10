Krimp Schiphol blijkt amper nodig, minister ‘serveert experts af’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikte verouderde cijfers bij de berekening van de krimp die op Schiphol nodig zou zijn. Uit een nieuw rapport van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) blijkt dat er in de huidige situatie veel meer vliegbewegingen mogelijk zijn dan de 440.000 die het kabinet voor ogen heeft. De luchtvaartsector is onthutst over de gang van zaken.

Onlangs bleek al dat het ministerie gerekend heeft met de vlootcijfers uit 2014. Sindsdien hebben echter veel maatschappijen die actief zijn op Schiphol vlootvernieuwingen doorgevoerd. Uit het NLR-rapport, dat maandag werd gepubliceerd, blijkt dat er op basis van de huidige vloot 487.000 vliegbewegingen mogelijk zouden zijn. De modernere vliegtuigen die nu worden gebruikt zijn namelijk stiller, waardoor Schiphol in de huidige situatie veel minder zou hoeven krimpen om binnen de geluidsnormen te blijven. Het kabinet streeft nog altijd naar een krimp tot 440.000 vliegbewegingen, met een tussenstap in het komende jaar. Er loopt nog een rechtszaak over dat krimpplan. Daarnaast moet het kabinet nog een procedure in Brussel doorlopen om van de Europese Commissie toestemming te krijgen voor de krimp. Tegelijkertijd lijkt de onderbouwing van de noodzaak ervan nu verder op losse schroeven te komen te staan.

Onbegrip

Demissionair minister Harbers (Infrastructuur, VVD) wil de conclusie van het NLR echter niet onderschrijven, laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn ministerie stelt dat het NLR niet heeft gelijken naar de kans op overschrijding van de geluidsnormen als gevolg van verschillende weersomstandigheden. Ook zou het operationeel niet mogelijk zijn om 487.000 vliegbewegingen te faciliteren, ondanks het feit dat dat het aantal starts en landingen is dat voor het lopende jaar is opgegeven.

De handelwijze van de minister leidt dan ook wederom tot veel onbegrip in de luchtvaartsector. ‘Minister Harbers wringt zich in allerlei bochten om zijn gelijk te halen. Vervolgens vliegt hij uit de bocht. Het is een raadsel waarom de bewindsman 487.000 starts en landingen ter zijde schuift’, zegt Marnix Fruitema van belangenorganisatie BARIN tegenover De Telegraaf. Ook Camiel Verhagen, voorzitter van pilotenvakbond VNV, is kritisch: ‘Het afserveren van de geluidsmetingen van de onafhankelijke experts van het NLR snappen wij niet. Dat er niet volgens de voorgeschreven rekenmethode is gerekend gaat voorbij aan de belangrijkste vraag: waarom ze met tien jaar oude vlootgegevens de krimp berekenen en weigeren de vloot van nu te gebruiken.’ KLM geeft aan niet te begrijpen waar de zorgen over het getal van 487.000 bewegingen vandaan komen en zegt opnieuw met minister Harbers in gesprek te willen gaan.