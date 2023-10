Leasemaatschappij treft schikking met Aeroflot

Leasemaatschappij SMBC Aviation Capital zegt tot een overeenkomst te zijn gekomen met de Russische verzekeraar NSK voor enkele vliegtuigen en motoren die het aan Aeroflot verhuurde.

SMBC meldt dat de uitbetaling in overeenstemming is met de huidige wetten en sancties die gelden tegen de Russische staat. In totaal ontvangt de onderneming ruim 673 miljoen euro van staatsverzekeraar NSK. De schikking is getroffen voor zestien vliegtuigen en extra motoren, die de maatschappij aan Aeroflot had verhuurd.

Vorige maand sloot ook de Ierse leasemaatschappij AerCap een overeenkomst met een Russische verzekeraar over zeventien vliegtuigen en vijf motoren die bij Aeroflot en Rossiya in lease waren. De deal gaat naar verwachting om bijna 612 miljoen euro.

Schikkingen

Leasemaatschappijen proberen al ruim achttien maanden, sinds de start van de oorlog in Oekraïne, verhuurde vliegtuigen, motoren en andere onderdelen terug te krijgen. Omdat Russische luchtvaartmaatschappijen de vliegtuigen niet af willen geven worden er schikkingen getroffen. Op deze manier kunnen de verhuurders een deel van hun geld terugkrijgen.

Financieel

Vaak is de waarde van zo’n overeenkomst lager dan de werkelijke waarde van de vliegtuigen. Toch zien de verhuurders liever een deel van het geld terug dan niets. De Russische ‘vliegtuigroof’ heeft een grote financiële impact op leasemaatschappijen. Verhuurder ALC verwachtte aan het begin van de oorlog 27 toestellen, een kleine 3,5 procent van haar vloot, niet meer terug te zien en schreef de machines af.