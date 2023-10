Virgin Australia weer op de rails

Virgin Australia meldt dat de luchtvaartmaatschappij voor het eerst in 11 jaar winst heeft geboekt. De maatschappij profiteert van de sterke opleving in de vraag naar reizen na de COVID-19-pandemie.

Virgin Australia heeft voor het eerst in een lange tijd weer zwarte cijfers kunnen noteren. De luchtvaartmaatschappij rapporteerde een nettowinst van een kleine 75 miljoen euro over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023. Vorig jaar was dat nog een verlies van zo’n 350 miljoen euro.

Rentree op de beurs?

Het Amerikaanse private equity-bedrijf Bain, de eigenaar van Virgin Australia, streeft naar een notering van Virgin ter waarde van A$1 miljard (zo’n 600 miljoen euro) op de Australian Securities Exchange volgende maand. In januari zei Bain dat het de mogelijkheid onderzocht om de luchtvaartmaatschappij opnieuw naar de beurs te brengen nadat deze in 2020 had gekocht voor 2 miljard euro. Bij aankoop stond de maatschappij onder verstrengd toezicht van de financiële autoriteiten door problemen met betalingsverplichtingen. Inmiddels gaat dit stukken beter. Virgin is optimistisch over zijn kapitaalpositie en meldt een totale schuld inclusief leases van bijna 1,4 miljarden meer dan 600 miljoen euro aan contanten op de balans.

Virgin Australia heeft nu een aanzienlijk sterkere balans met aanhoudende aanzienlijke verbetering van de kostenbasis, aldus CFO Race Strauss in een verklaring op dinsdag. ‘Onze balans is nu aanzienlijk sterker en de kostenbasis van het bedrijf is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de afgelopen jaren. Toekomstige transformatieplannen stellen ons in staat om kostendruk te beheren en ons bedrijf voortdurend te verbeteren’, voegde Strauss eraan toe.