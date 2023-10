Ook Nederland repatrieert landgenoten uit Israël

Nederland zet een militair transportvliegtuig in om Nederlanders uit Israël te halen. Dat heeft het kabinet gisterenavond besloten. Vandaag vertrekt het toestel vanaf vliegbasis Eindhoven naar Tel Aviv om Nederlanders te repatriëren die door de spanningen in Israël vast zijn komen te zitten.

De onveilige situatie vanwege de hevige strijd tussen het Israëlische leger en de Palestijnse terreurgroep Hamas zorgde ervoor dat er al enige dagen stemmen opgaan voor de organisatie van repatriëringsvluchten om gestrande reizigers op te halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten deze nu ook daadwerkelijk uit te voeren. Eerst probeert men te achterhalen hoeveel mensen met een Nederlands paspoort gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Flexibel inzetbaar

Het toestel waarmee de repatriëringsvluchten uit Israël uitgevoerd zullen worden is een Airbus A330 van de Multinational Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit dat is gestationeerd op vliegbasis Eindhoven. Een dergelijk toestel wordt meestal gebruikt om andere vliegtuigen bij te tanken in de lucht. Maar ook voor het vervoer van mensen, vracht en (medische) evacuaties. De A330 biedt plaats aan 267 passagiers en 45 ton vracht.

MRTT

Vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van de MRTT Unit. De A330MRTT’s zijn niet alleen van de Nederlandse luchtmacht. De aanschaf, het onderhoud en de operatie is een internationaal project tussen zes verschillende NAVO-landen. Deze landen hebben samen negen toestellen aangeschaft waarvan er vijf op Eindhoven gebaseerd zullen zijn. De landen kunnen allemaal een bepaald aantal vlieguren op jaarbasis afnemen. De inzet richting Israël zal in dit geval uit het Nederlandse ‘budget’ komen.