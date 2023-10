Na CEO ook andere Qantas-topman weg

Richard Goyder, de bestuursvoorzitter van Qantas, heeft laten weten dat hij eind 2024 zal aftreden. De aankondiging komt kort nadat CEO Alan Joyce, die de airline sinds 2008 leidde, vertrok.

Goyder stond al langere tijd onder druk vanwege verschillende problemen binnen de luchtvaartmaatschappij. Eind september deed de Australische pilotenvakbond al een oproep tot zijn aftreden. Ook investeerders zijn ontevreden. Desalniettemin hield Goeder altijd vol nog steeds het vertrouwen te voelen van het Qantas-bestuur en de belangrijkste stakeholders. Zijn aftreden moet na volgend jaar het vertrouwen in en de reputatie van de grootste luchtvaartmaatschappij van Australië herstellen: ‘Als bestuur erkennen we de aanzienlijke reputatie- en klantenserviceproblemen waarmee de groep wordt geconfronteerd, en we erkennen dat verantwoording nodig is om het vertrouwen te herstellen’, schreef de Qantas-topman in een verklaring. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe bestuursvoorzitter moet worden.

Leegloop

Qantas heeft de afgelopen tijd met verschillende problemen te maken gekregen. Zo oordeelde het Australische Hooggerechtshof dat de airline op onrechtmatige wijze banen had geschrapt. De uitspraak kwam daags nadat de mededingingsautoriteit het bedrijf aanklaagde wegens de verkoop van ‘niet-bestaande’ stoelen. Inmiddels is er sprake van een leegloop bij de bedrijfstop. Naast de CEO en bestuursvoorzitter is ook het aftreden van drie andere bestuurders aangekondigd.