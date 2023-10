Nederlandse A330-vlucht met omweg geland in Israël

De A330 MRTT die Nederlanders in Israël komt ophalen, is vanmiddag rond drie uur geland in Tel Aviv. Het toestel maakte tijdens de lange nadering een omweg en moest meermaals cirkelen ten noordoosten van Tel Aviv.

Gisteravond besloot het kabinet een militair transportvliegtuig in te zetten om Nederlanders uit Israël te halen die daar vast zijn komen te zitten. Het toestel, een A330 MRTT met registratie T-058, biedt plaats aan 267 passagiers en vertrok vanochtend al vanaf vliegbasis Eindhoven. Naar verwachting landt het vliegtuig rond half drie ‘s middags op de luchthaven van Tel Aviv. Nederlanders die opgehaald willen worden moesten zich om 13.00 uur melden op het vliegveld, rond 17.00 uur zal hun repatriatievlucht met de Koninklijke Luchtmacht vertrekken. Volgens demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken is het de bedoeling om vandaag en morgen in totaal zo’n 500 Nederlanders op te halen uit Israël. Het gaat daarbij om mensen die daar tijdelijk zijn, zoals studenten, schoolklassen en toeristen, en niet om de ongeveer 17.000 Nederlanders die in het land wonen. Voor de landgenoten die vandaag niet mee kunnen gaat er morgen een ingelaste KLM-vlucht. Indien nodig worden er daar meer van georganiseerd. De A330 cirkelde meermaals ten noordoosten van Tel Aviv alvorens veilig te landen © FlightRadar24

De onveilige situatie vanwege de hevige strijd tussen het Israëlische leger en de Palestijnse terreurgroep Hamas zorgde ervoor dat er al enige dagen stemmen opgaan voor de organisatie van repatriëringsvluchten om gestrande reizigers op te halen. Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Transavia, besloten in de loop van de afgelopen dagen om hun vluchten naar Israël stop te zetten. Het Israëlische El Al vliegt gewoon door en blijft bijvoorbeeld ook de vluchten vanaf Schiphol, die eerder deze week overvol zaten, gewoon uitvoeren.