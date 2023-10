Reno Air Races: sneller dan Max!

Reno.. Een begrip in de General Aviation. Alleen maar vergelijkbaar met buiten bepaalde kringen volledig onbekende fenomenen als ‘Oshkosh‘, ‘Sun&Fun’ en ‘Ferté Alais’.

Maarrrrrr, Formule-1-liefhebbers eat your heart out: Reno is wel met groot gemak het snelste gemotoriseerde sportevenement ter wereld. Want komt de teller van Max Verstappen nooit verder dan pakweg driehonderd kilometer per uur, in Reno wordt met gemak het dubbele op de klokken gezet.

Om de kosten enigszins in bedwang te houden vliegen de waaghalzen met militaire trainers (L-29, L-39, Texan, Yak-50/Yak-52) en met zwaar gemodificeerde jagers uit Wereldoorlog Twee, en kort daarna: Mustang, Bearcat, Corsair, Kingcobra.

Alle weerstand-verhogende onderdelen worden van de toestellen af gesloopt, de cockpits worden zwaar verkleind, de motoren worden opgesoept, voorzien van grotere propellers en opgestookt met speciale brandstof.

De risico’s zijn navenant. Vrijwel elk jaar zijn er incidenten, vele met dodelijke afloop. Dit jaar kwamen twee Texans (in onze streken is de vrijwel identieke Harvard meer bekend) met elkaar in botsing, vlak voor de landing.

Vanwege de risico’s en de negatieve publiciteit, en omdat de bevolking van de stad Reno de races zat is, mag het evenement vanaf 2024 niet meer op het naburige vliegveld Stead gehouden worden. De organisatie is naarstig op zoek naar een nieuwe locatie, maar zekerheid is er nog lang niet.

Leuke Hollands link: onze prachtige P-51 ‘Trusty Rusty’, jawel, die van de Vroege Vogels Lelystad, was voorheen een Reno-Racer. Maar gelukkig is het vliegtuig met veel liefde en toewijding weer teruggebracht in de staat waarin het in 1944 de North-American-fabriek verliet…