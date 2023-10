Ryanair 737 loopt forse schade op | Video

Op London Standsted heeft vorige week een Boeing 737-800 van Ryanair aanzienlijke schade opgelopen na een incident tijdens het taxiën.

Ryanair vlucht 2861 vloog afgelopen week op 4 oktober van Luxemburg naar het Verenigd Koninkrijk en landde om 14:13 op London Standsted. De vlucht die niet langer dan een uurtje duurde verliep voorspoedig. Toen het vliegtuig richting de standplaats manoeuvreerde was het echter even schrikken voor de inzittenden. Toen het toestel een bocht rechtsom maakte reed een cateringwagen van de luchthaven in op het vliegtuig. Bij deze botsing liep het toestel ogenschijnlijk serieuze schade op aan de kopse kant van de rechtervleugel. Hoewel niet bekend is hoe ingrijpend de schade is lijkt de reparatie ervan geen sinecure te zijn. De Boeing 737-800 staat immers nog altijd geparkeerd op Standsted. View this post on Instagram A post shared by Captain Berg (@piloteyes777)

Botsing Condor