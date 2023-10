Video: passagiers Mexicaanse vlucht belaagd door muggen

Een Volaris-vlucht van Guadalajara naar Mexico-Stad werd urenlang vertraagd nadat de cabine vorige week werd geteisterd door een grote zwerm muggen.

Reizigers werden er zich eenmaal aan boord snel van bewust dat ze niet de enige passagiers in de cabine waren. Op beelden die op social media verschenen is te zien hoe stewardessen wanhopig met hun armen zwaaien en de cabine met insectwerend middel besproeien om de grote hoeveelheid muggen in te dammen.

Hoewel de vlucht oorspronkelijk gepland stond om 16:30 uur te vertrekken, zorgden de bijtende indringers ervoor dat het vliegtuig pas om 19.00 uur kon vertrekken. Het is nog niet duidelijk hoe er zoveel muggen het toestel wisten binnen te dringen, maar het is niet de eerste keer dat ze een vlucht op Guadalajara International Airport hebben geboard. In 2019 deed zich een soortgelijke muggenplaag voor aan boord van een Volaris-vliegtuig.

In November 2022 , another Volaris plane, which was covering the route between Guadalajara and Monterrey , faced similar situation of mosquitoes in the cabin.



