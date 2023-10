Weer 737’s bij Lufthansa: zou het er toch van komen?

Lufthansa overweegt de terugkeer van de Boeing 737 in haar vloot. CEO Carsten Spohr gaf deze week aan dat de 737 MAX op tafel ligt als optie voor een toekomstige bestelling, meldt Aerotelegraph.

Door de jaren heen is er binnen Lufthansa geregeld gesproken over een mogelijke aanschaf van de Boeing 737 MAX. Ook toen in 2019 de tweede dodelijke crash met het toesteltype plaatsvond, keerde de Duitse maatschappij zich niet af van de Amerikaanse fabrikant. ‘We hebben ons vertrouwen in Boeing niet verloren. Ze hebben de afgelopen decennia geweldige vliegtuigen gebouwd, en ik ben er zeker van dat ze de huidige problemen zullen oplossen’, zei Spohr destijds, een boodschap die hij afgelopen jaar herhaalde.

In 2019 lagen dan ook zowel een uitbreiding van de Airbus A320neo-vloot als een aanschaf van de MAX op tafel. Maar toen kwam de coronacrisis en sindsdien is er weinig van de plannen voor de 737’s. Tot nu. In een interne video zou Spohr verteld hebben dat Lufthansa binnenkort veertig Embraer E2’s of Airbus A220’s wil bestellen voor de nieuw opgerichte dochtermaatschappij City Airlines, meldt Aerotelegraph. Daarnaast zou het bedrijf ook veertig grotere narrowbody’s willen bestellen. ‘Het wordt óf de A320 óf de Boeing 737 MAX’, aldus Spohr. De topman zou deze winter een beslissing willen nemen over beide orders. ‘En daarna hebben we geen geld meer, en moeten we weer geld verdienen voordat we meer vliegtuigen bestellen.’

Twijfelachtig

Of Boeing werkelijk een kans heeft om met de 737 MAX het Airbus-monopolie in de korte- tot middellangeafstandsvloot van Lufthansa te doorbreken is nog maar de vraag. Airlines zaaien geregeld twijfel over de keuze tussen de twee grote vliegtuigfabrikanten om de onderhandelingspositie te versterken. In het verleden beschikte Lufthansa overigens decennialang over 737’s. Het Duitse bedrijf vloog door de jaren heen met alle modellen tussen de 737-100 tot de 737-500. In de herfst van 2016 vloog de maatschappij voor het laatst met een 737. Sindsdien wordt er op korte en middellange afstanden alleen nog maar gevlogen met Airbus-toestellen en CRJ’s.