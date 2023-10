Boeing 787 cirkelt één uur rond en krijgt begeleiding

Twee F-15’s werden op een Boeing 787-9 van Scoot afgestuurd vanwege een bommelding.

Het toestel, registratie 9V-OJF, vertrok afgelopen donderdagmiddag rond de klok van 16:15 uur lokale tijd vanuit Singapore op weg naar Perth, Australië. Toen de 787 iets meer dan een halfuur onderweg was, werd de politie op de hoogte gebracht van de bommelding. De passagiers kregen in eerste instantie van het cabinepersoneel te horen dat er sprake was van een ‘klein probleem’. Als gevolg van de melding stuurde The Republic of Singapore Air Force (RSAF) twee F-15SG-straaljagers de lucht in om de 787 te escorteren.

Na een bommelding keerde een 787 van Scoot terug naar Singapore © Flightradar24.com

Ontmoeting met F-15’s

In de tussentijd keerde het vliegtuig ten noorden van het Indonesische eiland Banka terug richting Singapore. Voor de kust van het land cirkelde het ongeveer één uur lang meermaals rond, in afwachting van de F-15’s. Toen de beide straaljagers de 787 naderden, gaven sommige passagiers hun telefoons aan diegenen die bij de ramen zaten voor foto’s, vertelde een inzittende bij The Straits Times. De Dreamliner keerde onder begeleiding terug naar Singapore waar die om 18:30 uur arriveerde. De landingsbaan werd vervolgens ongeveer één uur gesloten. Daardoor liepen acht aankomende en zes vertrekkende vluchten vertraging op, waaronder één van Desmond Lee, minister van Nationale Ontwikkeling in Singapore.

Alsnog naar Perth

Toen de 787 tot stilstand kwam op het platform, kwam de politie aan boord. De inzittende vult aan dat hij niemand zich verdacht heeft zien gedragen. De piloot stelde het ‘kleine probleem’ bij naar een bommelding. Hij voegde eraan toe dat het hoogstwaarschijnlijk een hoax was. Uiteindelijk steeg dezelfde 787, weliswaar met een andere bemanning, later die avond alsnog op in de richting van Perth.