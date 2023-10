787 met gloednieuwe livery op Schiphol

Saudia Airlines kondigde onlangs aan haar toestellen van een nieuw uiterlijk te willen voorzien. Een Boeing 787-10 in het nieuwe jasje landde gisteren voor het eerst op Schiphol.

Het toestel, registratie HZ-AR32, steeg vrijdagochtend 8:30 uur lokale tijd op vanuit Jeddah (Saoedi-Arabië). Saudia Airlines vliegt meerdere keren per week als SV215 vanuit die stad naar Amsterdam. De machine arriveerde 13:15 uur op de Zwanenburgbaan. Na drie uur aan de grond te hebben gestaan, vertrok de 787 iets na 16:30 uur weer terug naar Jeddah. Touch down for a special make-over! Today @Saudi_Airlines visited Schiphol for the first time in brand new colors 💚 pic.twitter.com/GyTjcTA0A4— Schiphol (@Schiphol) October 13, 2023

Afbeeldingen

Op afbeeldingen die verschenen op het officiële account van Schiphol op X, het voormalige Twitter, is het nieuwe uiterlijk waarmee de 787 vloog te zien. Voorheen waren de machines herkenbaar aan de witte buik, de beige romp en de donkerblauwe staart. Inmiddels is de romp van voor naar achter versierd met drie verschillende kleuren. De groene streep vertegenwoordigt de nationale trots en identiteit, de beige streep herinnert aan het zand waaruit het land grotendeels bestaat en de derde blauwe streep symboliseert de ambities van Saudi Group. De staart en motoren hebben de groene nieuwe kleur met daarop het logo van Saudia. Aan de onderkant is het logo ook te zien.

Nieuw tijdperk

Het nieuwe uiterlijk maakt deel uit van het nieuwe tijdperk van Saudia. Dit staat in het teken van de ‘digitale transformatie’ en de steun voor Saudi Vision 2030, de langetermijnstrategie van het land. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij een vloot van 140 vliegtuigen en bedient zij onder meer met de 787 meer dan honderd bestemmingen (wereldwijd).