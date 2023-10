787 landt op andere Londense luchthaven

Een Boeing 787-8 van Kenya Airways werd afgelopen donderdag in het Britse luchtruim onderschept door twee Typhoon-gevechtsvliegtuigen van de Royal Air Force (RAF).

De Dreamliner, registratie 5Y-KZG, steeg 9:15 uur lokale tijd op vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi op weg naar Londen Heathrow. Over Afrika, de Middellandse Zee en Frankrijk vloog de 787 het Britse luchtruim binnen. Het hoofdkantoor van Kenya Airways ontving een waarschuwing over een potentiële veiligheidsdreiging aan boord. Waarom het precies ging, is niet bekend. Als gevolg van de melding stegen twee Typhoon-gevechtsvliegtuigen op vanaf RAF Coningsby, een militaire basis in het oosten van het Verenigd Koninkrijk.

Nadat een potentiële veiligheidsdreiging in de 787 zich voordeed, werden Typhoon-gevechtsvliegtuigen op het toestel afgestuurd © Flightradar24.com

Londen Stansted

Tijdens het escorteren van de 787 stonden de piloten in nauw contact met de luchtverkeersleiding. ‘De bemanning werd geïnformeerd en alle veiligheids- en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de veiligheid van onze bemanning en passagiers aan boord te garanderen’, zegt een woordvoerder van Kenya Airways bij de BBC. Besloten werd de Dreamliner uit te laten wijken naar Londen Stansted. Daarvoor werd gekozen, omdat de RAF-basis zich dicht in de buurt van dat vliegveld bevindt en specifieke middelen snel naar de luchthaven gebracht kunnen worden.

Korte vlucht

Via de oostkust maakte het vliegtuig een draai richting Stansted. Daar landde het veilig. Vervolgens taxiede de 787 naar een afgelegen plek waar de politie het toestel opwachtte. Na een inspectie werd niets zorgwekkends aan boord waargenomen. Later die dag vloog de Dreamliner in 22 minuten vanuit Stansted alsnog naar Heathrow. Met een vertraging van circa bijna vijf uur vertrok de 787 voor de terugvlucht naar Nairobi.

Eerder die dag deed een passagier in een 787 van Scoot een bommelding. Net zoals het Kenya Airways-toestel, werd de machine begeleid door straaljagers.