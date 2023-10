Geen rechtszaak tegen KLM: ‘Geringe kans van slagen’

Het demissionaire kabinet spant tegen KLM naar aanleiding van het niet naleven van de voorwaarden van staatssteun die de luchtvaartmaatschappij tijdens de coronacrisis ontving, tóch geen rechtszaak aan.

In juni dit jaar verscheen een vernietigend rapport van staatsagent Jeroen Kremers waarin hij inging op de naleving en de schendingen van de staatssteunvoorwaarden door KLM. Daaruit bleek dat de maatschappij veel van de behaalde kostenbesparingen teniet zou hebben gedaan. Vooral op de winstdeling voor het personeel in 2022 is de staatsagent kritisch. Hoewel de luchtvaartmaatschappij de leningen terugbetaald had, was de kredietfaciliteit nog niet opgezegd. Daarmee zouden de voorwaarden nog officieel van kracht zijn geweest. KLM liet in een reactie echter weten dat een besparing van vijftien procent van de beïnvloedbare kosten in 2020, 2021 en 2022 wel ruimschoots gehaald was.

Vervolgstappen

Sigrid Kaag, minister van Financiën, zei naar aanleiding van de rapportage dat ze ‘juridisch gezien niet de mogelijkheid had om zelfstandig of via de rechter de overeenkomst voor de lening en garantie van in totaal 3,4 miljard euro te ontbinden’. Behalve de Staat waren ook banken betrokken bij de steun aan KLM. Kaag dreigde toentertijd met mogelijke vervolgstappen.

Die blijken niet te komen, staat in een brief van de minister die ingezien is door De Volkskrant. Twee juridische adviseurs gingen na of KLM via de rechter alsnog gedwongen kon worden de voorwaarden na te leven. Echter, de juristen zijn van mening dat de tekst van de gesloten overeenkomst tussen de Staat en KLM niet concreet genoeg is. Daarnaast heeft de luchtvaartmaatschappij de lening reeds terugbetaald. ‘Het heeft een geringe kans van slagen’, zeggen zij.