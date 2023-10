Helikopters in een Amerikaans fort

In een buitenwijk van Salt Lake City, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Utah, staan drie militaire helikopters te glimmen in de zon. De toestellen van de US Army maken deel uit van de static display van het Fort Douglas Military Museum. De alleraardigste tentoonstelling bevindt zich aan de uiterste oostrand van de stad. Het museum wil de geschiedenis van Fort Douglas bewaren en er over informeren en onderwijzen. Verder eert men alle inwoners van Utah, die hun land hebben gediend in uniform. Up in the Sky bracht onlangs een bliksembezoek aan het museum.

Historie

Fort Douglas kent een interessante historie, die teruggaat tot 1862. Tijdens de Amerikaanse Civil War werd onder de naam Camp Douglas een klein militair garnizoen opgericht ten oosten van Salt Lake City. Doel was de bescherming van de postroute en telegraaflijnen. In 1878 kreeg het de naam Fort Douglas. Het fort heeft bestaan tot 1991. De gebouwen zijn daarna grotendeels in handen gekomen van de University of Utah. Het museum is gevestigd in twee voormalige barakken met daarachter een kleine statische tentoonstelling. Die bestaat uit kanonnen, tanks en een drietal helikopters: een Bell UH-1H Huey, een Bell AH-1G Cobra en een Hughes OH-6A Cayuse.

Huey

De tentoongestelde Huey met registratie 67-19527 vloog van januari tot april 1969 voor een Assault Helicopter Company van de Amerikaanse landmacht in Vietnam. Het toestel werd daarna verscheept naar Amerika voor onderhoud en om dienst te doen bij de National Guard. Van april tot en met december 1971 vloog de chopper opnieuw in de oorlog in Vietnam. In de periode 1976 tot 1994 diende de helikopter bij de Utah National Guard. Daarna ging het toestel met pensioen en werd overgebracht naar de static display van het Fort Douglas Museum. UH-1H Huey van de US Army (c) Remco de Wit

Cobra

Het leveren van vuurkracht aan de grondtroepen is de specialiteit van de Cobra-helikopters. Het toestel is uitgerust met een 1.300 pk sterke straalmotor. Het is de eerste Amerikaanse heli die ontworpen is als gunship. Het exemplaar in Salt Lake City ging in 1995 over van de Arizona Army National Guard naar de Utah Army National Guard en maakt sindsdien deel uit van de collectie van het Fort Douglas Military Museum.

Cayuse

De Light Observation Helicopter Cayuse kwam in militaire dienst in 1965. De tentoongestelde helikopter met serial 67-16132 werd in juni 1968 afgeleverd aan de Amerikaanse landmacht. Het ging direct naar Vietnam en raakte daar twee keer betrokken bij een ongeluk door technische mankementen. Vanaf september 1970 maakte de heli deel uit van het inventaris van de Army Aviation School in Fort Rucker, Alabama. Na drie jaar ging de chopper naar het Sharpe Army Depot in Californië. Daar bleef het toestel tot midden 1983. De laatste operationele periode vond plaats bij de Utah Army National Guard. De wentelwiek deed dienst bij de Attack Helicopter Troop van het 163e Armored Calvalry Regiment in West Jordan ten zuiden van Salt Lake City. OH-6A Cayuse (c) Remco de Wit

Het Fort Douglas Museum bevindt zich in Salt Lake City aan de Potter Street op nummer 32. Het is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 17 uur. De toegang is gratis.