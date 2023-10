Kritiek op Transavia: ‘Dit incident staat symbool’

Transavia weigerde vorige week zaterdag twee passagiers in een rolstoel vlak voordat ze het vliegtuig betraden.

Jorrit en Maarten zouden vanuit Rotterdam The Hague Airport naar het Portugese Faro vliegen. Beiden lijden aan de spierziekte Duchenne, een agressieve ziekte waardoor spieren steeds zwakker worden, ook de hartspier en spieren om mee te ademen. De twee hadden bij Transavia zowel telefonisch als online meerdere keren aangegeven dat ze in een rolstoel zitten. Onder meer gaven ze de maten van het hulpmiddel door. Volgens de luchtvaartmaatschappij was dat ‘geen enkel probleem’.

Rolstoel te zwaar

Echter, Jorrit en Maarten kwamen op Rotterdam The Hague Airport voor een onaangename verrassing te staan. Daar bleek het grondpersoneel niet op de hoogte te zijn van het feit dat beiden zijn aangewezen op rolstoelgebruik. ‘Bij de gate wist niemand ergens van’, zegt Jorrit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Na een telefoontje naar het hoofdkantoor leek het met een sisser af te lopen, totdat de twee bij het Transavia-vliegtuig arriveerden. De rolstoel zou op zijn kant gedraaid moeten worden en dat was moeilijk vanwege het gewicht. Als gevolg daarvan zou de vlucht te veel vertraging oplopen. De twee werd de toegang tot het vliegtuig ontzegd. ‘Het is een enorme klap voor ons. Weer iets wat je niet kunt’, zegt Jorrit. ‘Dit incident staat symbool voor het totale gebrek aan inclusiviteit van veel instanties, met name in de luchtvaart.’ Hetzelfde lot trof een gehandicapte man die in 2021 aan boord van een Ryanair-vlucht wilde gaan, ook zijn rolstoel werd te zwaar gevonden.

Onhaalbaar

Transavia laat weten dat ‘met man en macht’ geprobeerd is de rolstoelen het toestel in te krijgen. ‘Helaas pasten deze gewoonweg niet in het vliegtuig. We bieden onze excuses aan voor deze situatie en betreuren het dat dit niet de goede reis was die de passagiers van ons mochten verwachten’, zegt een woordvoerder van de dochteronderneming van KLM. Transavia bood Jorrit en Maarten aan via een vervangende vlucht naar Faro te vliegen, maar dat was wegens de organisatie volgens Jorrit praktisch onhaalbaar.