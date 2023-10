Twee A320neo’s lopen dezelfde schade op

Afgelopen donderdagmiddag en -avond liepen twee Airbus A320neo’s van Azul Linhas Airlines schade op aan de neus.

Het eerste toestel betrof de A320neo met registratie PR-YRB. Om 14:35 uur lokale tijd vertrok de machine vanuit Campinas Viracopos International Airport op weg naar Curitiba Afonso Pena International Airport. Tijdens de vlucht kreeg het toestel te maken met een forse hagelbui. Waar het die trotseerde, is niet bekend. In ieder geval kon de A320neo haar vlucht afmaken, maar na de landing bleek dat de hagelstenen de neus hadden beschadigd. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Volgens gegevens van Flightradar24 ligt het in de verwachting dat de PR-YRB maandag haar rentree in het luchtruim maakt. Azul A320neo damaged its nose cone after encountering a hail storm on approach to Campinas Viracopos International Airport in Brazil. No injuries on board reported. pic.twitter.com/aQ2Pa89IMV— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 13, 2023

Tweede vlucht

Iets meer dan drie uur later kreeg eenzelfde vliegtuig te maken met dezelfde schade. De PR-YRO vertrok 16:30 uur vanuit Jorge Amado Airport in Ilhéus in de richting van Campinas Viracopos International Airport. Daar bleek het op dat moment slecht weer te zijn. Als gevolg daarvan raakte ook de neus van deze A320neo beschadigd. Op een video die op X, het voormalige Twitter, verscheen, is te zien dat de voorkant ingedeukt is. Net zoals bij het andere toestel is niet bekend of apparatuur in de neus schade heeft opgelopen. Ook deze machine landde veilig en ook nu lip geen van de inzittenden verwondingen op. Gegevens van Flightradar24 laten zien dat de verwachting is dat vandaag de PR-YRO weer wordt ingepland voor een vlucht.