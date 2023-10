Airbus A321neo verliest ramen na take-off

Een Airbus A321neo van chartermaatschappij Titan Airways keerde na het opstijgen vanaf London Stansted terug naar de luchthaven. Na de landing bleek het vliegtuig drie ramen te missen.

De Airbus A321NX, registratie G-OATW, vertrok begin oktober van Londen Stansted Airport naar Orlando, Florida met vluchtnummer AWC305Y. Enkele minuten na de take-off, op een hoogte van ruim drie kilometer, merkte de bemanning dat het achterin de cabine erg lawaaierig was, veel luider dan normaal. De piloten besloten uit voorzorg terug te keren naar Stansted.

Het toestel landde 37 minuten na het opstijgen weer op de luchthaven van herkomst. Eenmaal op het platform bleek de Airbus drie ramen uit de cabine te missen. Ook werd er schade geconstateerd aan de linker achtervleugel. De machine heeft sinds het incident niet meer gevlogen. Er waren geen passagiers aan boord de gecharterde vlucht. Het toestel zou in Orlando namelijk beginnen aan een reis rond de wereld, meldt Aviation Herald. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het voorval.

Onderhoud

Voor de vlucht stond het vliegtuig ruim een week op London Southend airport, waar het een onderhoudsbeurt kreeg. Tegelijkertijd werd het toestel voorzien van een nieuw kleurenschema. Voordat de Airbus weer in commerciële dienst kwam vloog het namelijk achttien maanden lang voor de Britse regering met een opvallende ‘union jack’ livery. Titan Airways beschikt in totaal over twee A321neo’s. De eerste machine werd in 2020 geleverd ter vervanging van twee Boeing 757’s.