Oplossing KLM voor krimp? ‘Kunnen we opvangen’

Hoewel KLM slots op Schiphol moet inleveren, denkt Ben Smith, CEO van Air France-KLM, dat een deel opgevangen kan worden met de nieuwe toestellen.

KLM heeft haar vloot de afgelopen jaren vernieuwd. Eerder haalde de luchtvaartmaatschappij de Dreamliner naar Nederland en volgend jaar worden de nieuwe Airbus A321-toestellen voor zowel KLM als dochteronderneming Transavia verwacht. Bij beide maatschappijen kunnen circa 230 passagiers aan boord. Dat is aanzienlijk meer dan in de Boeings 737-700 en -800, de vliegtuigen die door de Airbus-machines worden vervangen. Daarnaast plaatste Air France-KLM eind vorige maand een nieuwe order bij de Franse vliegtuigbouwer waarin het concern inzet op vijftig A350’s. Deze vliegtuigen gaan de plaats innemen van de 777’s en A330’s. Ook deze investering zorgt voor een capaciteitsverhoging, inclusief een verlaging van de CO2-uitstoot. ‘Er is te weinig begrip voor de bedrijfseconomische gevolgen van de miljardeninvestering die we doen in een nieuwe vloot van KLM, die helpt om de herrie en uitstoot naar beneden te brengen’, zei Smith volgens De Telegraaf tijdens een interne bijeenkomst met KLM-piloten.

Nieuwe toestellen bieden uitkomst

Een hoger beroep van de Nederlandse overheid wees uit dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol toch omlaag moet. Vooral hofleverancier KLM ondervindt daarvan gevolgen. De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappij en haar dochteronderneming volgende zomer 6.000 slots moeten inleveren. De nieuwe toestellen bieden dan ook uitkomst. ‘We moeten hier grip op krijgen. Als we 5% tot 8% aan starts en landingen moeten inleveren, dan kunnen we daar nog mee leven. We willen dat niet accepteren, maar we kunnen dat opvangen in de vloot. We krijgen grotere toestellen binnen, waar meer stoelen in passen’, aldus Smith.