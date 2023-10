Rusland dient klacht in over sancties

De sancties tegen Rusland hebben nog altijd een grote impact op de Russische luchtvaart. Nu heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken een klacht ingediend bij luchtvaartorganisatie ICAO.

Rusland noemt de basis voor het inleiden van de sancties ‘discriminerend‘ tegen de Russische luchtvaartsector. Het land legt daarbij de nadruk op het verbod om door het Russische luchtruim te vliegen, het verbod op de levering van vliegtuigen en reserveonderdelen, het vasthouden van Russische vliegtuigen in het buitenland en beperkingen op de toegang tot meteorologische informatie voor de luchtvaart.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde dat de sancties een bedreiging vormen voor de vliegveiligheid. ‘Door de sancties is de veiligheid van internationale vluchten in gevaar gebracht evenals het wederzijds vertrouwen, dat al bijna tachtig jaar de basis vormt van het internationale luchtvaartsysteem, ernstig ondermijnd’, aldus het ministerie. Of het de Russen ook gaat lukken om iets met de ingediende klacht te bereiken is nog maar de vraag.

Veiligheid

De veiligheid van de Russische luchtvaart kwam de afgelopen maanden regelmatig in opspraak. Zo vliegen vliegtuigen van Aeroflot al enige tijd rond met gedeactiveerde remmen door het gebrek aan reserveonderdelen. Ook zouden de evacuatieglijbanen van verschillende vliegtuigtype’s soms niet meer werken. In september maakte een Airbus A320 van Ural Airlines nog een noodlanding in een tarweveld. Mogelijk speelden de sancties ook bij dat incident een rol.