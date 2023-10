Vueling verdacht van ‘bagagefraude’

De Italiaanse mededingingsautoriteit beschuldigt Vueling van het onvolledig informeren over variërende ticketprijzen. De maatschappij is het hier niet mee eens.

Volgens de Italiaanse toezichthouder AGCM is Vueling niet duidelijk over het feit dat de prijs voor handbagage varieert afhankelijk van of tickets via de website of via de app van de maatschappij worden gekocht. Ook ‘zou het apparaat van de consument worden gebruikt als een parameter dat onderdeel is van klantprofilering waardoor de aankoopprijs van het ticket differentieert’, aldus de autoriteit.

Volgens Vueling is de beschuldiging onterecht en is het prijsbeleid omtrent handbagage transparant en voldoet het aan de regelgeving. Ook maakt het ‘geen onderscheid tussen apparaten’ en ‘wordt er op de juiste manier reclame gemaakt tijdens het aankoopproces’, zo geeft de maatschappij aan in een verklaring. De airline zegt dat ze ‘nauw wil samenwerken’ met de Italiaanse autoriteiten ‘om alle noodzakelijke informatie te verstrekken en eventuele twijfels weg te nemen.’

Frontier Airlines

Eerder dit jaar werd er ook al een luchtvaartmaatschappij verdacht van ‘bagagefraude’. Een Amerikaanse vrouw spande in juli een rechtszaak aan tegen low-cost maatschappij Frontier Airlines. Ze beschuldigde het bedrijf van het misleiden van consumenten met ‘frauduleuze en onterechte kosten.’ De aangeklaagde maatschappij heeft tot op heden nog niet openbaar gereageerd op de beschuldigingen.