Aangescherpte maatregelen op Brussels Airport

Brussels Airport heeft extra toegangscontroles ingevoerd na een terroristische aanslag waarbij maandagavond in Brussel twee personen om het leven kwamen. De vermeende dader werd dinsdagochtend door de politie neergeschoten in een café in de Belgische hoofdstad.

Naar aanleiding van de terroristische aanslag van gisteren tijdens de voetbalwedstrijd tussen België en Zweden, verkeert de Belgische hoofdstad Brussel in een verhoogde staat van paraatheid. Tijdens de wedstrijd zijn twee Zweden doodgeschoten, een derde persoon raakte gewond. De verdachte, Abdeslam L., een 45-jarige man die illegaal in het land verbleef, is neergeschoten in een café. De aanslag lijkt volgens experts geen verband te houden met de situatie in Palestina. Wel wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat de recente Koranverbrandingen in Zweden er iets mee te maken hebben.

Brussels Airport

Het dreigingsniveau in Brussel werd na de aanval verhoogd naar categorie vier, het hoogste niveau op de dreigingsschaal. In de rest van het land geldt niveau drie, inclusief op Brussels Airport. De maatregelen als gevolg van het verhoogde dreigingsniveau omvatten onder andere extra toegangscontroles en een verhoogde aanwezigheid van politie op de luchthaven. ‘De luchthavenactiviteiten gaan door zoals gepland, en op dit moment is er geen operationele impact’, meldt Brussels Airport.

Aanslagen van 2016

Op 22 maart 2016 was Brussels Airport, ook wel Zaventem genoemd, het doelwit van een bomaanslag door moslimterroristen, die samen met een aanval in de Brusselse metro 35 levens eiste. De vijf daders (drie in Zaventem en twee in Brussel) waren teruggekeerde Syriëstrijders, gelieerd aan terreurgroep IS, die de verantwoordelijkheid voor de aanslagen dezelfde dag nog opeiste. Het betrof dezelfde cel die ook verantwoordelijk was voor de aanslagen in Parijs in november 2015.