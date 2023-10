GroenLinks/PvdA: ‘Eindhoven Airport moet krimpen’

GroenLinks/PvdA wil de ‘luchtvaart meer verantwoordelijk maken voor de luchtkwaliteit en de klimaatambities.’ Een manier om dat te doen is minder vluchten toestaan op Eindhoven Airport, meldt het Eindhovens Dagblad.

De partijcombinatie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid wil vluchten binnen een straal van 750 kilometer niet meer toestaan, evenals commerciële vluchten die ‘s nachts plaatsvinden. Zoals bekend is de combinatie voorstander van de krimp van Schiphol en blijft Lelystad Airport als het aan hen ligt gesloten. Nu pleit de partij ook voor een krimp van de tweede luchthaven van Nederland, Eindhoven Airport.

Zowel Groenlinks als de PvdA zitten samen in de coalitie in Eindhoven. GroenLinks is de grootste partij van de stad en beschikt samen met de PvdA over ruim dertig procent van de zetels in de gemeenteraad. Maar of het plan om Eindhoven Airport te laten krimpen wordt uitgewerkt is nog maar de vraag. Bart Habraken, GroenLinks-raadslid in Eindhoven, geeft aan dat de meningen op lokaal niveau verschillen van de ‘landelijke werkelijkheid’.

Vliegbewegingen

In dit geval vindt GroenLinks/PvdA op landelijk niveau dat de luchthaven moet krimpen. Habraken zegt dat ze zich in Eindhoven houden aan het coalitieakkoord. In dat akkoord wordt uitgegaan van maximaal 41.500 vliegbewegingen, wat momenteel ook al wordt gehanteerd. Ter vergelijking: in 2022 had Eindhoven Airport 40.252 vliegbewegingen. Belangrijk is wel dat het vlieggeluid in 2030 met dertig procent moet zijn verminderd ten opzichte van 2019.