TUI schrapt dit jaar alle reizen naar Israël

Het is dit jaar niet meer mogelijk om met TUI af te reizen naar Israël, aldus het besluit van de reisorganisatie gelet op de onveilige situatie in het land.

Het besluit heeft voornamelijk gevolgen voor deelnemers van Goed Idee Reizen, een christelijke reisorganisatie die onderdeel is van TUI. De dochteronderneming had dit jaar nog vijf groepsreizen naar Israël in de planning staan, maar is genoodzaakt die te annuleren. Ook voor reizigers die zelf een vakantie bij TUI naar Israël hebben geboekt gaat de trip niet door. Volgens de organisatie is de groep van individuele reizigers klein en gaat het daarbij met name over citytrips naar Tel Aviv. Om hoeveel gedupeerden het in totaal gaat is niet bekend.

TUI nam het besluit om ‘mensen duidelijkheid te geven tot aan het eind van het jaar’. Een woordvoerder geeft aan dat het bedrijf nu ‘wat meer tijd heeft om met hen te kijken naar een alternatief’. Gedupeerden kunnen hun geld terug krijgen of hun reis omboeken naar een later moment of een andere bestemming.

Situatie

Wegens de huidige veiligheidssituatie vliegen meerdere luchtvaartmaatschappijen al een week niet meer naar Israël. De Nederlandse overheid paste eerder daarom het reisadvies voor het land al aan naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen naar Israël worden afgeraden. Inmiddels zijn veel landen begonnen met het repatriëren van staatsburgers. Defensie voerde maandag de zesde repatriatievlucht uit namens Nederland.