Weer ontslagen bij Rolls Royce

Rolls-Royce heeft dinsdag aangekondigd tot wel 2.500 banen te gaan schrappen. De nieuwe CEO van de producent van onder andere vliegtuigmotoren, streeft naar een efficiënter bedrijf.

In het afgelopen decennium onderging Rolls-Royce, wiens motoren en systemen worden gebruikt in onder meer de Airbus A350 en Boeing 787, maar ook in schepen, onderzeeërs en energieopwekking, verschillende herstructureringen. Daarbij verdwenen al 13.000 banen. Met het aantreden van een nieuwe CEO lijkt dit niet voorbij: nu gaan er nog eens zo’n 2.500 banen verloren bij het concern.

Tufan Erginbilgic, de nieuwe CEO, probeert de inefficiënties van het bedrijf aan te pakken. Rolls Royce loopt al geruime tijd achter op de marges die concurrent General Electric behaalt bij de verkoop van motoren voor widebody-vliegtuigen. De eerste operationele verbeteringen die sinds juli zijn doorgevoerd zorgden al voor een winstverhoging. Volgens de topman zal het daarbij niet blijven.

Om de lijn door te zetten kondigt het bedrijf nu aan tot 2.500 banen te schrappen op het totale personeelsbestand van 42.000. ‘Dit is weer een stap in onze meerjarige transformatiereis om een hoog presterend, concurrerend, veerkrachtig en groeiend Rolls-Royce op te bouwen’, aldus Erginbilgic. Ook op de aandelenmarkt lijkt men vertrouwen te hebben in deze strategie. Het herstel van langeafstandsvluchten dit jaar en de strategie van Erginbilgic hebben de aandelen sinds januari met 133% doen stijgen. Ook na deze mededeling was er opnieuw een stijging zichtbaar.

Herstructurering

Tijdens de herstructurering worden verschillende branches van het bedrijf aaneengeschakeld. Zo worden de financiële, juridische en personeelsfuncties over de hele groep samengevoegd. Het plan is ook de inkoop- en supply chain-management van het bedrijf te verbeteren teneinde kosten te verlagen. In zijn belangrijkste regio’s heeft Rolls-Royce 21.000 werknemers in Groot-Brittannië, 11.000 in Duitsland en 5.500 in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft vooralsnog geen details verstrekt over waar banen gaan verdwijnen.