Airbus klaagt over houding Berlijn rond Eurofighter

Airbus-CEO Guillaume Faury uitte kritiek op de Duitse regering vanwege haar strikte beleid inzake wapenexport in een kranteninterview dat dinsdag werd gepubliceerd. Berlijn blokkeert de levering van Eurofighter-gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië.

De economische belangen van Airbus botsen met de geopolitieke keuzes van de Duitse regering. Berlijn weigert namelijk toestemming te verlenen voor de export van de Eurofighter naar Saoedi-Arabië. ‘Het standpunt van de Duitse regering ten aanzien van wapenexport naar sommige landen is een echt probleem’, zei Faury tegen de zakenkrant Handelsblatt. ‘Als Duitsland een betrouwbare partner wil zijn in grote defensieprojecten, moet het het vraagstuk van exportcontroles oplossen in samenwerking met de andere Europeanen en niet tegen hen in’.

Frankrijk en Duitsland zijn al lange tijd verdeeld over wapenexport, waarbij Berlijn traditioneel een voorzichtigere positie inneemt. De Duitse regering blokkeert de wapenverkopen aan Saoedi-Arabië sinds de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel in 2018. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft tot nu toe weerstand geboden aan de druk om de levering van de Eurofighter-straaljagers aan Saoedi-Arabië te deblokkeren. Zijn coalitiepartner, de Groenen, verzet zich fel tegen deze stap en wijst op zorgen over mensenrechten en de rol van Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen.

Leveringsdoelstellingen

Faury vertelde het Handelsblatt ook dat de Europese vliegtuigbouwer op koers lag om zijn leveringsdoel dit jaar te halen. We hebben veel vooruitgang geboekt met de toeleveringsketens. Maar de omgeving blijft uiterst complex en vereist veel inspanning, aandacht en tijd,” zei hij. Airbus haalde vorig jaar zijn leveringsdoel niet.