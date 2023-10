Zeven Franse en Belgische vliegvelden ontruimd

Meerdere luchthavens in Frankrijk en België zijn woensdag ontruimd vanwege bommeldingen en dreigmails.

Zes vliegvelden in Frankrijk

In Frankrijk werden de vliegvelden van Lyon-Bron, Toulouse en Nantes ontruimd nadat ze een dreigmail hadden ontvangen, meldt France TV. Daarnaast werden ook de luchthavens van Beauvais-Tillé en Lille-Lesquin ontruimd vanwege bommeldingen. Ook in Nice was er onrust nadat een achtergelaten koffer in een terminal als verdacht werd aangemerkt. Op veel plekken is het vliegverkeer intussen weer op gang gekomen nadat werd vastgesteld dat het om een valse melding ging.

Oostende

Ook België bleef niet ongemoeid. Op het vliegveld van Oostende werd dreigmail ontvangen, waarna de luchthaven werd ontruimd. Op dat moment waren er zo’n vijftig medewerkers in het betreffende gebouw aanwezig. 150 passagiers, wiens vlucht net was geland, moesten aan boord blijven. Iets voor half twee ‘s middags werd het luchthavengebouw weer vrijgegeven.