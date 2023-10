Baan halfuur gesloten na landing A380

De landingsbaan van Manchester Airport werd een halfuur gesloten nadat een bommelding gedaan werd op een Emirates A380-vlucht.

Het toestel, registratie A6-EUX, steeg afgelopen dinsdagmiddag 14:45 uur lokale tijd op vanuit Dubai International Airport op weg naar Manchester. Aan het einde van de vlucht ontving de politie van Greater Manchester volgens The Independent een e-mail waarin stond dat een ‘verdacht pakketje’ aan boord van de A380-vlucht zou liggen. Het toestel vloog gewoon door richting haar eindbestemming waar het in oostelijke richting zou landen.

Na de landing in Manchester werd de A380 door autoriteiten gecontroleerd vlak langs de landingsbaan © Flightradar24.com

Controle in A380

Na de landing moest de A380 op de taxibaan tot stilstand komen. De autoriteiten en de grondteams van Emirates werkten samen om het vliegtuig te controleren. Daardoor moesten drie vluchten uitwijken. Een British Airways- en een easyJet-vlucht, de een afkomstig uit Londen Heathrow en de ander uit Palma de Mallorca, werden omgeleid naar Liverpool. Een Jet2-vlucht uit Paphos (Cyprus) landde uiteindelijk op luchthaven Leeds Bradford. Na de veiligheidscontroles werden geen verdachte voorwerpen gevonden. Tevens was nog niemand aangehouden.

Vertraging voor terugvlucht

Daarna reed de A380 alsnog naar de gate waar de reizigers het vliegtuig konden verlaten. Zij konden bij grondpersoneel terecht voor vragen en geruststelling. De terugvlucht, die aanvankelijk 21:15 uur op de planning stond, vertrok iets meer dan tweeëneenhalf uur later richting Dubai. Daar landde de A380 met bijna twee uur vertraging.

Meer bommeldingen

Het is niet de eerste keer deze maand dat aan boord van een vliegtuig de veiligheid in het geding komt. Het hoofdkantoor van Kenya Airways ontving vorige week een potentiële veiligheidsdreiging toen het op weg was naar Londen Heathrow. Onder begeleiding van Typhoon-gevechtsvliegtuigen werd het vliegtuig omgeleid naar Londen Stansted. Eerder die dag werd ook al een bommelding gedaan in een Dreamliner van Scoot.