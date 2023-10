Precies vandaag: KLM-Constellation crasht

Precies vandaag, maar dan in 1948, stortte de KLM-Constellation ‘Nijmegen’ neer bij Prestwick, Schotland. Tijdens een mislukte nadering vloog het toestel tegen een hoogspanningskabel.

Pilot in Command van de Constellation was Koene Parmentier, een beroemdheid van vér voor WO2. De man valt weinig te verwijten trouwens, want hij moest het doen met abominabel slechte weersinformatie. En hij kreeg verouderde kaarten mee, waarop obstakels hoger dan vijfenzeventig meter niet vermeld stonden. Terwijl er wel betere kaarten beschikbaar waren! Daar zal dus zeker iemand op Schiphol het even heel benauwd van gekregen hebben.

Parmentier voerde op die noodlottige dag een zeer gedurfde nadering uit, omdat hij gezien het extreem slechte weer het (enige) instrument landing system van de ene baan wilde gebruiken om daarna een andere baan zuiver visueel te kunnen volgen, om vervolgens met een one eighty op diezelfde baan – met headwind – te kunnen landen. Dat was het vermetele plan althans. Helaas, de kabels stonden in de weg. Toch nog zes mensen overleefden de ramp.

Meer horen over de roemruchte Constellation? In deze podcast mijmert Goof Bakker nog wat na over deze ramp, maar over ook wat leukere aspecten van dit bijzondere toestel.