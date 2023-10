Chaotisch bezoek aan Israël met Luftwaffe A350

Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, vertrok dinsdagavond met een Airbus A350 van de Luftwaffe van Tel Aviv naar Caïro. De start van de vliegreis verliep daarentegen niet geheel vlekkeloos.

De bondskanselier reisde dinsdag naar Israël af voor een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de president van het land, Isaac Herzog, om de huidige situatie in de regio te bespreken. Na de ontmoeting zou Scholz met een A350 van de Luftwaffe, registratie 10+01, naar Caïro vliegen, in Egypte, waar hij de Jordaanse koning zou ontmoeten.

Op het moment dat de Duitse delegatie al aan boord van het toestel was, kwam de internationale luchthaven van Tel Aviv onder vuur te liggen. Op een video van een Duitse journaliste, die met de delegatie meereisde, is te zien hoe alle inzittenden het toestel verlaten en uit voorzorg op de grond gaan liggen. Op de achtergrond is het luchtalarm te horen en is kort te zien dat het Iron Dome-systeem raketten heeft afgevuurd om de inkomende projectielen te onderscheppen. Toen de dreiging voorbij was vertrok het Luftwaffe-vliegtuig naar Egypte. Scholz was already sitting peacefully on the plane and was about to fly out of Israel. But then the air raid alarm sounded. All passengers were politely asked to get off the plane and lie with their faces on the asphalt for greater safety. The irrepressible Scholz ran somewhere… pic.twitter.com/21ksl92f8q— Sprinter (@Sprinter99800) October 17, 2023

Repatriëring

Tel Aviv Ben Gurion Airport wordt de laatste tijd vaker aangevallen door Hamas. Toen Nederland vorig week de eerste repatriëringsvlucht naar Israël uitvoerde kon de A330 MRTT van Defensie niet direct op de luchthaven landen. De machine maakte tijdens de lange nadering een omweg en moest meermaals cirkelen ten noordoosten van Tel Aviv omdat het vliegveld werd aangevallen door Hamas-raketten. Mensen die op dat moment op de luchthaven aanwezig waren moesten uit voorzorg enkele minuten op de grond gaan liggen.