MEA parkeert vliegtuigen uit voorzorg in Turkije

Door de oorlog tussen Israël en Hamas is de veiligheidssituatie in het gebied fors verslechterd. Middle Eastern Airlines (MEA) parkeert daarom voor de zekerheid vliegtuigen in Turkije.

MEA is de nationale luchtvaartmaatschappij van Libanon, een buurland van Israël. Het land raakte de afgelopen week betrokken bij de oorlog, omdat de militante beweging Hezbollah vanuit Libanon raketten afvuurde op Israëlische steden. Als reactie voerde de Israëlische luchtmacht al meerdere luchtaanvallen uit op Hezbollah-doelen in het land.

De veiligheidssituatie verslechtert dus ook in Libanon en dat wordt gemerkt in de luchtvaart. Enkele airlines, waaronder Lufthansa en Swiss, annuleren de komende dagen vluchten naar Beiroet, de hoofdstad van het land. Ze zijn bang voor een uitbreiding van het conflict tussen Israël en Libanon. MEA is ook bezorgd over de situatie en vliegt uit voorzorg vijf van haar 24 vliegtuigen naar Istanboel, in Turkije.

Plan

Het gaat om vier Airbus A321neo’s en één Airbus A330-200. De overige negentien toestellen blijven in Libanon zodat MEA haar lijndiensten kan onderhouden. Volgens een woordvoerder van de maatschappij gaat het om ‘een plan voor noodgevallen’ en is het personeel gevraagd paraat te staan als de situatie escaleert. Er zouden dan meer vliegtuigen uit het land moeten worden gevlogen.

Nederland

Zondag vertrok een Nederlandse C-130 Hercules naar Libanon met aan boord een team van Defensie. De militaire zullen daar ondersteuning bieden aan de Nederlandse ambassade in Beiroet gelet op de snel verslechterende veiligheidssituatie.