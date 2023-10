Rusland start met ontwikkeling ‘nieuw’ vrachtvliegtuig

Rusland is begonnen met het ontwikkelen van een ‘nieuw’ transportvliegtuig. Het is een aangepast ontwerp van een eerder gebouwd toestel, de Ilyushin Il-112V.

De bedoeling was dat de Il-112V verouderde types zou vervangen, met name de Antonov An-26. Door financiële problemen en vertragingen zijn er slechts twee exemplaren gebouwd. Het eerste prototype, waarvan de ontwikkeling al in 1994 begon, vloog pas in 2019. Het project werd echter stilgelegd nadat een van de twee toestellen op 17 augustus 2021 in Rusland crashte door brand in de rechtermotor. Het ongeluk is op beeld vastgelegd.

Volgens Russische bronnen wordt de ontwikkeling nu toch weer voortgezet, weliswaar met een aangepast ontwerp en onder een nieuwe naam. De typeaanduiding verandert van Il-112V naar Il-212. Het meest opmerkelijke verschil is dat het toestel niet meer door turboprops wordt aangedreven, maar door straalmotoren. Of de crash van het prototype in 2021 een rol heeft gespeeld bij de keus om van de turboprops af te zien, is onbekend. Behalve de An-26 vervangt het nieuwe exemplaar ook de An-72.

Ontwerp

De Il-212 neemt alleen het casco, instrumenten en elektronica van haar voorganger over. Door de overstap naar straalmotoren moeten de overige componenten, waaronder de vleugels, landingsgestel en het brandstofsysteem, worden aangepast. Net als bij de Antonov An-72 worden de motoren bovenop de vleugels gemonteerd, om starts en landingen op onverharde banen mogelijk te maken.