Staatsagent denkt dat KLM afspraak mag loslaten

Staatsagent Jeroen Kremers begrijpt niets van de beslissing van het kabinet om tegen KLM geen juridische stappen te nemen naar aanleiding van het schenden van de staatssteunvoorwaarden tijdens de coronacrisis.

De luchtvaartmaatschappij ontving onder meer een overheidslening van één miljard euro en een garantstelling voor externe leningen ter hoogte van 2,4 miljard euro. Aan die steun kleefden voorwaarden. Het betrof onder andere de afname van nachtvluchten en KLM moest zich inzetten voor het doorvoeren van bezuinigingen. Op dat laatste had Kremers in zijn vernietigende rapportage de voornaamste kritiek. Vooral over de winstdeling over 2022 aan het personeel was de staatsagent niet te spreken.

Oneens met Kaag

Naar aanleiding van de rapportage dreigde Sigrid Kaag, demissionair minister van Financiën, met een rechtszaak tegen KLM. Die kwam er uiteindelijk niet nadat adviseurs van mening waren dat juridische stappen een ‘geringe kans van slagen’ zouden hebben. In de analyses en conclusies van de adviseurs kon Kremers zich echter niet vinden. In een brief aan Kaag, die in handen is van het FD, schrijft hij dat die bevindingen ‘deels gebaseerd lijken te zijn op onjuiste en onvolledige aannames’ en ‘vooral gericht zijn op de vermijding van enig formeel procesrisico’.

Naleving afspraken

In zijn rapportage vermeldde de staatsagent dat de overheid schade heeft opgelopen doordat KLM, tot toentertijd dusver ongestraft, staatssteunvoorwaarden kon schenden. Dat het kabinet momenteel afziet van juridische stappen lijkt het volgens hem erop ‘dat de overheid het in het geval van KLM al mooi vindt dat de voorwaarden tenminste deels worden nageleefd’ en dat het er schijn van heeft dat de luchtvaartmaatschappij de afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over bezuinigingen mag loslaten. Kremers vindt dat Kaag in haar brief de overtredingen ‘kleiner en kortdurender’ maakt dan dat ze volgens de staatsagent zijn.