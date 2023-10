Tsjechië overweegt bestelling voor Embraer C-390

Embraer ontvangt binnenkort mogelijk een nieuwe bestelling voor de C-390 Millennium. De Tsjechische luchtmacht overweegt twee exemplaren aan te schaffen.

Persbureau Reuters meldt dat het land met Embraer om de tafel is gaan zitten om een mogelijke bestelling te bespreken. Het Tsjechische ministerie van Defensie gaf aan dat het wilde onderhandelen over de kortst mogelijke levertijd voor de twee machines, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden ingezet voor evacuaties uit crisisgebieden.

Momenteel heeft de Tsjechische luchtmacht geen toegang tot een soortgelijk militair vrachttoestel en heeft daardoor een tekort aan transportvliegtuigen voor middellange- en langeafstandsvluchten. De C-390 zou het gat kunnen vullen. De luchtmacht beschikt al over zes kleinere CASA C-295M transporttoestellen, welke ieder bijna tien ton vracht kunnen vervoeren over korte afstanden. De C-390 heeft daarentegen een groter bereik en kan tot 26 ton aan vracht vervoeren.

Europese bestellingen

Tsjechië is straks, als zij de bestelling plaatsen, het vijfde Europese land dat voor de C-390 kiest. Portugal was het eerste land dat een order bij Embraer plaatste voor het vrachttoestel. Al snel volgde Hongarije met een bestelling voor twee machines. Nederland maakte een jaar eerder bekend vijf C-390’s te bestellen, die de huidige Hercules-vloot gaan vervangen. In september kondigde Oostenrijk aan vier exemplaren te bestellen. De aankoop van de toestellen voor Oostenrijk zou overigens via Nederland lopen.