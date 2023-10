Boeing 737 keert terug vanwege open deur

Een Boeing 737 van Ryanair, onderweg van Belfast naar Edinburgh, is teruggekeerd naar Belfast vanwege een probleem met de sluiting van een van de deuren.

Na enkele minuten vliegen kregen de piloten een waarschuwing dat een van de deuren van het vliegtuig niet vergrendeld was. Volgens diverse passagiers zou er veel lawaai in de cabine zijn geweest, waardoor er voor veel van hen overduidelijk iets mis was.

Wat er precies aan de hand was met het toestel is nog onbekend. Diverse media spreken over een kapotte sensor, waardoor de ‘deur open’ waarschuwing in de cockpit afging. Ryanair zelf spreekt over een ‘klein technisch mankement’.