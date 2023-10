Eelde ontvangt miljoenensteun

De provincie Groningen heeft aangekondigd dat Groningen Airport Eelde de komende tien jaar 22 miljoen euro aan subsidie zal ontvangen. Het toegezegde bedrag maakt dat de luchthaven in het noorden van het land de toekomst met meer zekerheid tegemoet kan zien.

De provincie Groningen heeft volgens het Dagblad van het Noorden besloten Groningen Airport Eelde (GAE) de komende jaren met miljoenen te subsidiëren. Het bedrag is bedoeld ter ondersteuning van verschillende zaken, waaronder de uitgaven voor veiligheidscontroles en brandweerdiensten. Deze posten zijn ook wel bekend als NEDAB-kosten (Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang). Groningen en Drenthe hebben, als de grootste aandeelhouders van de luchthaven, de handen ineengeslagen om de toekomst van de regionale luchthaven te waarborgen. Het besluit financiële steun te verlenen is geen verrassing en was al eerder aangekondigd in het provinciale coalitieakkoord dat eerder deze zomer werd gesloten. Voordat de subsidie definitief kan worden toegekend, moeten de Provinciale Staten nog akkoord gaan met het voorstel.

Provincie benadrukt maatschappelijk belang

Henk Emmens, gedeputeerde in Groningen namens de BBB, benadrukt het belang van het besluit: ‘’Dit is van groot maatschappelijk belang.’ Specifiek wijst Emmens dan ook naar de positie van de luchthaven buiten de commerciële luchtvaart om: ‘Er worden ook donorvluchten uitgevoerd. Je kan ook denken aan vluchten met isotopen. We hebben hier een isotopenfabriek. Die kunnen hun isotopen, voor het bestrijden van kanker, ook vanaf hier de hele wereld overvliegen. Het is daarom voor ons van groot belang om te investeren in het vliegveld.’

Ambitieuze toekomstplannen

Het nieuws wordt met enthousiasme ontvangen door Meiltje de Groot, de directeur van de luchthaven: ‘Dit geeft de komende tien jaar de zekerheid de continuïteit te waarborgen’. Ook met het oog op hernieuwde vergunningen is de financiële zekerheid van groot belang voor De Groot. Waar de gedeputeerde het maatschappelijk belang van de luchthaven onderstreept kijkt de directie van de luchthaven ook naar uitbreiding van het aantal vluchten. De investeringen van de provincie worden verwacht bij te dragen aan een jaarlijkse toename van 100.000 tot 200.000 extra reizigers. De luchthaven heeft dan ook ambitieuze plannen om te groeien naar 350.000 passagiers per jaar en vanaf 2025 zal Eelde, naar eigen zeggen, kostendekkend kunnen opereren. Dit op voorwaarde dat beide provincies gedurende de komende tien jaar blijven bijdragen aan de NEDAB-kosten.

Naast de ondersteuning door de provincie zijn er gesprekken gaande tussen Eelde en Schiphol over mogelijke samenwerking. De provincies Groningen en Drenthe staan positief tegenover deze ontwikkeling. De Schiphol Group, die al (deels) eigenaar is van luchthavens zoals Eindhoven, Rotterdam en Maastricht, wordt overwogen als een potentiële partner. Directeur De Groot van Groningen Airport Eelde hoopt dat Schiphol een minderheidsbelang zal verwerven, hoewel dit nog in de verkenningsfase verkeert.