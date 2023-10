F-16 ‘Orange Jumper’ prominent in NMM

Het Nationaal Militair Museum (NMM) organiseert op zaterdag 11 november, in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), een speciale dag die in het teken staat van de F-16 in Nederlandse dienst.

Op 11 november wordt in het NMM de ‘F-16 Meet and Greet’-dag georganiseerd. Dit evenement maakt deel uit van de activiteiten die in november plaatsvinden met als thema ‘Museum vol Verhalen’. Het museum biedt gedurende deze maand diverse verdiepende lezingen, persoonlijke verhalen, rondleidingen, filmavonden en wapencolleges rond specifieke thema’s aan. Een bijzonder hoogtepunt voor de liefhebber zal de ‘F-16 Orange Jumper’-dag zijn. Bezoekers krijgen dan de kans alles te ontdekken over een bijzonder vliegtuig dat recentelijk is toegevoegd aan de collectie van het NMM.

Orange Jumper

De F-16 Orange Jumper was het F-16 testvliegtuig van de luchtmacht. Het toestel was te herkennen aan de extra lange rood-witte pitotbuis, en een groot zwart-wit vlak boven op de rechtervleugel. De luchtmacht gebruikte dit toestel om nieuwe instrumenten te testen, maar ook om bijvoorbeeld belasting van de vleugels te onderzoeken. Het bureau dat daarvoor verantwoordelijk was, werd het ‘Kantoor Testvliegen’ genoemd. Deze afdeling was de afgelopen jaren op Vliegbasis Leeuwarden gevestigd. De Orange Jumper sleet zijn laatste dagen overigens op Vliegbasis Volkel. Op 1 november vinden er verschillende lezingen plaats, waaronder enkele gegeven door ervaren piloten. Bovendien krijgen bezoekers de unieke kans het vliegtuig van zeer dichtbij te bekijken en ontvangen zij een speciaal ontworpen Oranje Jumper-embleem als aandenken.

Dornier

Tijdens Museum vol Verhalen kunnen deelnemers, behalve de Orange Jumper ook nog talloze andere topstukken bewonderen. Zo vindt er op zondag 26 november een rondleiding plaats langs bijzondere objecten en verhalen in het NMM. Het museum schenkt daarbij speciale aandacht aan de Dornier 24K-vliegboot, die volgens het museum een van de mooiste machines in de collectie is. Deze Dornier werd kort voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebouwd om te worden ingezet in Nederlands-Indië. De ‘K’ in 24K staat dan ook voor ‘koloniaal’.

Het volledige programma is te vinden op de website van het museum.